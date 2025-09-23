В Нью-Йорке Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Генеральным секретарем ООН, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба Президента РК

Президент Казахстана и Генеральный секретарь Антониу Гутерриш обсудили повестку сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Касым-Жомарт Токаев подтвердил, что Казахстан будет и впредь поддерживать Организацию и активно содействовать ее центральной роли в укреплении мира, стабильности и устойчивого развития.

В рамках встречи в присутствии Президента и Генерального секретаря был подписан Меморандум о функционировании Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана.

Также Глава государства провел переговоры с Президентом Европейского Совета. Приветствуя руководителя Европейского Совета Антониу Кошту, Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан твердо привержен дальнейшему укреплению партнерства с ЕС как на двусторонней основе, так и в рамках диалога в формате C5+.

В ходе беседы отмечена высокая динамика развития политического диалога, который способствует продвижению торгово-экономических, инвестиционных и культурно-гуманитарных связей между Казахстаном и Европейским Союзом. Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

По итогам встречи достигнута договоренность о продолжении контактов в целях расширения взаимовыгодного межрегионального сотрудничества.