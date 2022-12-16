Токаев поговорил по телефону с Садыром Жапаровым
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Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с президентом Кыргызской Республики Садыром Жапаровым, передает Kazpravda.kz.
Садыр Жапаров поздравил Касым-Жомарта Токаева и народ Казахстана с Днем Независимости, выразив искренние пожелания мира и процветания.
Глава государства поблагодарил собеседника за поздравления и заверил его в приверженности дальнейшему укреплению многогранного сотрудничества с братским Кыргызстаном.
В ходе разговора стороны с удовлетворением отметили динамичное развитие казахско-кыргызского стратегического партнерства.