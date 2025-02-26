Токаев поручил главе кабмина усилить работу по росту экономики

Президент
107
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Олжаса Бектенова

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства заслушал отчет о социально-экономическом развитии страны и повышении эффективности деятельности правительства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент был ознакомлен с ходом исполнения поручений по диверсификации и стимулированию роста экономики через масштабную программу поддержки реального сектора и модернизации инфраструктуры.

Премьер-министр также рассказал о прохождении отопительного сезона, подготовке к весенне-полевым работам и паводковому периоду.

Кроме того, Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о работе правительства по внедрению современных цифровых методов управления для содействия развитию бизнеса и привлечения частных инвестиций.

В завершение президент поручил Олжасу Бектенову активизировать усилия, направленные на обеспечение роста и диверсификацию экономики. Отмечена важность системной деятельности по решению задач, касающихся инфраструктурного развития, модернизации энергетики и коммунального хозяйства.

 

#Токаев #экономика #Бектенов #отчет

Популярное

Все
Принять, адаптироваться и научиться правильно реагировать
Топливо, энергия и карбонизация
«Отпан»: открытый урок для педагогов
Как молодой алматинец поехал покорять Америку
В ожидании рекордного подъема воды
Управленцы нового формата
Эстафета поколений
Шаг к энергонезависимости
Тестируют установки, выкупают дома
Шагает «цифра» по полям
Формализм недопустим
Обязанность государства и ответственность граждан
Научить учиться
Основа научного прогресса
Гарант согласия и стабильности
Главное – не сдаваться
Обсуждены перспективные проекты
Жительница Конаева обустроила в своей квартире реабилитационный центр
Представлены отечественные разработки
Инструменты повышения эффективности госаппарата
Возврат к историческому времени
Сносить нельзя оставить
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей
Казахстанцам упростили выдачу кредитов на отечественные авто
В Казахстане хотят лицензировать психологов
Село работящих людей
Чемпионка по пауэрлифтингу погибла при подъеме штанги в Индии
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Правительство РК приступает к масштабному финансированию реального сектора экономики
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
«Непонятна причина такой агрессии»: мажилисмен – об атаке дронов на КТК
Только от жизни собачьей…
В Алматы ученые обсуждали историко-культурное наследие Золотой Орды
Михаил Шайдоров завоевал «золото» чемпионата четырех континентов
Он жизнь свою Отчизне посвятил
Разрабатывается проект генплана Туркестана
Новый аким области Абай проверил строительство моста в Семее
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Астана переходит в «умный» режим
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Резюмируя поручения Президента
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Подвиг казахстанцев еще ждет своих исследователей

Читайте также

Токаев провел совещание СБ
Президент дал ряд поручений по законопроекту о госслужбе
Токаев пригласил султана Омана в Казахстан
Токаев принял главу Кабмина Кыргызстана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]