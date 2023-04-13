Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты питания

Президент, Экономика
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото пресс-службы президента РК

Президенту были представлены итоги развития сферы торговли за 2022 год, меры Правительства по стабилизации цен и обеспечению казахстанцев всей линейкой продуктов питания собственного производства, а также предложения по развитию сельского хозяйства.

Как доложил Серик Жумангарин, общий объем товарооборота Казахстана за 2022 год составил 134,4 млрд долларов, это больше показателей 2021 года на 32,1%. Показатели торговли услугами выросли на 26,3%, достигнув 12,3 млрд долларов. Рост объемов товарооборота наблюдается со всеми основными торговыми партнерами Казахстана.

Экспорт обработанной продукции превзошел исторический максимум, достигнув 26,5 млрд долларов. Расширился спектр экспортных товаров глубокого передела, отечественные товары вышли на новые экспортные рынки.

Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о состоянии внутреннего производства социально значимых продуктов питания. Из 19 видов Казахстан полностью обеспечивает потребности жителей по 10, от 80 до 98 % - по 6, и от 50 до 68 % – по трем продуктам.

В целях максимального снижения импортозависимости сформирован пул потенциальных крупных агропроектов, которые будут реализованы в регионах Казахстана в ближайшие годы.

В завершение глава государства поручил усилить работу по стабилизации цен на социальные продукты питания и интенсификации развития сельского хозяйства, активному продвижению на экспорт казахстанских товаров с высокой добавленной стоимостью.

 

#цены #Токаев #работа #развитие #торговля

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