Токаев посетил Каратальский историко-краеведческий музей

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Рабочая поездка президента Касым-Жомарта Токаева в область Жетысу продолжилась в Каратальском районе. Глава государства посетил Каратальский историко-краеведческий музей города Уштобе, введенный в эксплуатацию в текущем году.

В двухэтажном здании общей площадью 2520 квадратных метров выставлено около 350 экспонатов, связанных с историей края.

Глава государства был ознакомлен с археологическими артефактами и этнографическими реликвиями музея. Ему также представили малоизвестные сведения об истории Каратальского района, о писателе Кемеле Токаеве, народной артистке Казахской ССР Бикен Римовой, поэтах-жырау, биях-ораторах и заслуженных деятелях страны, которые были выходцами этого края.

На встрече с представителями местной интеллигенции в музее президент указал на необходимость пополнения музейного фонда экспонатами, а также на важность таких культурных объектов для развития общества.

Касым-Жомарт Токаев оставил памятную запись в Книге почетных гостей.