Токаев поздравил Алиева с победой на выборах президента Азербайджана

Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Глава государства отметил, что итоги голосования стали ярким свидетельством всенародной поддержки стратегического курса и масштабных реформ Ильхама Алиева

Фото: пресс-служба президента РК

Состоялся телефонный разговор между президентами Казахстана и Азербайджана, в ходе которого Касым-Жомарт Токаев поздравил Ильхама Алиева с убедительной победой на внеочередных выборах президента Азербайджанской Республики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

- Глава государства отметил, что итоги голосования стали ярким свидетельством всенародной поддержки стратегического курса и масштабных реформ Ильхама Алиева, направленных на дальнейшее укрепление государственности, обеспечение социально-экономического благополучия и повышение авторитета страны на международной арене, - сообщили в Акорде.

Касым-Жомарт Токаев пожелал президенту Азербайджана успешной реализации всех намеченных планов во имя процветания и прогресса азербайджанского народа.

В свою очередь лидер Азербайджана поблагодарил за поздравления и вновь подтвердил твердую приверженность углублению сотрудничества с братским Казахстаном в духе многовековой дружбы, стратегического партнерства и союзничества.

Отметим, в результате голосования Алиев Ильхам Гейдар оглу получил 4 миллиона 281 тысячу 625 голосов (92,05 %).

 

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