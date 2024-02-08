ЦИК Азербайджана объявил победителя президентских выборов

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Ильхам Алиев набрал 92,05 процента голосов избирателей

Фото: azertag.az

Председатель Центральной избирательной комиссии Азербайджана Мазахир Панахов провел пресс-конференцию по предварительным итогам внеочередных президентских выборов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Панахов отметил, что в ЦИК поступили результаты 6102 из 6537 избирательных участков (93,35 процента) по 125 избирательным округам. Он подчеркнул, что согласно данным протоколам количество признанных действительными голосов составило 4 миллиона 651 тысячу 473. Данные действительные голоса распределены среди кандидатов так, как указано ниже:

Лидирующий кандидат Алиев Ильхам Гейдар оглу получил 4 миллиона 281 тысячу 625 голосов (92,05);

Алиев Фуад Агаси оглу – 24 тысячи 799 голосов (0,53 процента);

Гасангулиев Гудрат Музаффар оглу – 81 тысяча 799 голосов (1,76 процента);

Мусаев Эльшад Наби оглу – 31 тысяча 33 голоса (0,67 процента);

Мустафа Фазиль Газанфар оглу – 92 тысячи 980 голосов (2 процента);

Нуруллаев Рази Гуламали оглу – 37 тысяч 386 голосов (0,80 процента);

Орудж Захид Магеррам оглу – 101 тысяча 851 голос (2,19 процента).

Мазахир Панахов отметил, что, таким образом в ЦИК не поступила информация по крайне малому количеству участков.

- Считаю, что уже с утра мы будем принимать протоколы окружных избирательных комиссий и определим по данным протоколам голоса, отданные за лидирующего кандидата. 9-го числа мы на основании протоколов окружных избирательных комиссий доведем до общественности итоги выборов. После этого рассмотрим поступившие документы, вынесем их на заседание ЦИК, утвердим и примем итоговый протокол по результатам голосования. Таким образом мы подведем итоги выборов на уровне ЦИК и направим протокол в Конституционный суд для утверждения, - сказал глава ЦИК.

Конституционный суд рассмотрит представленные ЦИК документы и примет постановление. Постановление Конституционного суда является окончательным, после данного постановления лидирующий кандидат считается избранным. После инаугурации он приступит к деятельности в качестве президента Азербайджанской Республики.

Председатель ЦИК подчеркнул, что выборы были подготовлены и проведены на высоком уровне. На нынешних выборах азербайджанские избиратели проголосовали, осуществив свои конституционные права.

#выборы #ЦИК #президент #Азербайджан

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