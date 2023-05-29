Токаев поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с заслуженной победой во втором туре президентских выборов в Турции, сообщает Kazpravda.kz .

Фото пресс-службы президента РК

"Наши страны объединяют узы исторической дружбы и солидарности. Эта стратегия всестороннего сотрудничества получит свое дальнейшее развитие", – говорится в поздравительном тексте в Twitter президента.

Напомним, победителем второго тура выборов президента Турции, по итогам подсчета абсолютного большинства бюллетеней, стал действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

Впервые на пост президента Турции Эрдоган был избран в 2014 году, переизбран - в 2018 году.