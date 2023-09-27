Токаев поздравил народ Туркменистана с Днем независимости

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму по случаю Дня независимости Туркменистана, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

Глава государства поздравил президента Сердара Бердымухамедова и народ Туркменистана с Днем независимости.

«В Казахстане искренне рады высоким достижениям Туркменистана и придают большое значение упрочению уз многовековой дружбы, добрососедства и всестороннего сотрудничества между двумя государствами», – говорится в телеграмме.

Президент Касым-Жомарт Токаев убежден, что совместные усилия позволят придать качественный импульс динамичному развитию многогранного взаимодействия, открыв новые горизонты казахско-туркменского стратегического партнерства.

Глава государства пожелал Сердару Бердымухамедову успехов в ответственной государственной деятельности, а братскому народу Туркменистана – благополучия и процветания.