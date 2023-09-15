Токаев поздравил Национальный олимпийский комитет с 30-летием

Фото пресс-службы президента РК

Уважаемый коллектив Национального Олимпийского комитета!

От всей души поздравляю всех с 30-летием Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан!

Эта организация играет особую роль в нашей стране.

Продвигая олимпийские ценности, вы вносите огромный вклад в популяризацию спорта среди молодежи и укрепление сотрудничества с международными структурами. В результате наши спортсмены добиваются больших успехов на многих крупных соревнованиях. Они завоевали сотни наград на Олимпийских играх, мировых первенствах и чемпионатах Азии. Имена наших чемпионов золотыми буквами вписаны в летопись мирового спорта.

Казахстан на высоком уровне провел Зимние Азиатские игры, Универсиаду, мировые и континентальные чемпионаты. Усилия нашей страны были оценены по достоинству мировым сообществом.

Государство всегда будет уделять пристальное внимание развитию олимпийского движения. Мы будем расширять взаимодействие с Международным Олимпийским комитетом и другими авторитетными организациями.

Пусть всегда возносится ввысь наш небесно-голубой флаг!

Желаю всем крепкого здоровья и успехов!