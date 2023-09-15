Токаев поздравил Национальный олимпийский комитет с 30-летием

Пресс-служба президента РК опубликовала поздравление Касым-Жомарта Токаева с 30-летием Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан, сообщаеь Kazpravda.kz.
Уважаемый коллектив Национального Олимпийского комитета!
От всей души поздравляю всех с 30-летием Национального Олимпийского комитета Республики Казахстан!
Эта организация играет особую роль в нашей стране.
Продвигая олимпийские ценности, вы вносите огромный вклад в популяризацию спорта среди молодежи и укрепление сотрудничества с международными структурами. В результате наши спортсмены добиваются больших успехов на многих крупных соревнованиях. Они завоевали сотни наград на Олимпийских играх, мировых первенствах и чемпионатах Азии. Имена наших чемпионов золотыми буквами вписаны в летопись мирового спорта.
Казахстан на высоком уровне провел Зимние Азиатские игры, Универсиаду, мировые и континентальные чемпионаты. Усилия нашей страны были оценены по достоинству мировым сообществом.
Государство всегда будет уделять пристальное внимание развитию олимпийского движения. Мы будем расширять взаимодействие с Международным Олимпийским комитетом и другими авторитетными организациями.
Пусть всегда возносится ввысь наш небесно-голубой флаг!
Желаю всем крепкого здоровья и успехов!