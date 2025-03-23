Токаев поздравил нового президента МОК
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Лидер Казахстана пожелал Кирсти Ковентри успехов в работе на благо развития мирового олимпийского движения, передает Kazpravda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Кирсти Ковентри в связи с ее избранием на пост президента Международного олимпийского комитета, сообщает Акорда.
«Президент Казахстана отметил выдающиеся спортивные достижения представительницы Зимбабве, ее богатый опыт государственной деятельности и пожелал успехов в предстоящей работе на благо развития мирового олимпийского движения», - говорится в телеграмме.