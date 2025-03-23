Токаев поздравил нового президента МОК

Лидер Казахстана пожелал Кирсти Ковентри успехов в работе на благо развития мирового олимпийского движения, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму Кирсти Ковентри в связи с ее избранием на пост президента Международного олимпийского комитета, сообщает Акорда.