Фото: пресс-служба Президента РК

Касым-Жомарт Токаев поздравил Масуда Пезешкиана с национальным праздником Ирана – Днем Исламской революции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент Казахстана выразил уверенность в том, что двусторонние отношения будут и впредь динамично развиваться на благо народов двух стран.

Глава государства пожелал Президенту Ирана успехов в его ответственной деятельности, а иранскому народу – благополучия.