Токаев поздравил Президента Ирана с Днем Исламской революции
Глава государства направил телеграмму поздравления Президенту Ирана
Касым-Жомарт Токаев поздравил Масуда Пезешкиана с национальным праздником Ирана – Днем Исламской революции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Президент Казахстана выразил уверенность в том, что двусторонние отношения будут и впредь динамично развиваться на благо народов двух стран.
Глава государства пожелал Президенту Ирана успехов в его ответственной деятельности, а иранскому народу – благополучия.