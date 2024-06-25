Токаев поздравил президента Словении с Национальным днем

Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Наташе Пирц Мусар по случаю Национального дня Словении, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

«Отрадно, что сотрудничество между Казахстаном и Словенией, основанное на традиционной дружбе и взаимной поддержке, укрепляется из года в год. Я надеюсь, что многогранное казахско-словенское взаимодействие продолжит свое поступательное развитие во благо наших народов», – говорится в телеграмме.