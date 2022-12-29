Токаев поздравил Садуакасову с успешным выступлением на чемпионате мира по шахматам

Фото пресс-службы президента РК

Касым-Жомарт Токаев поздравил Динару Садуакасову, завоевавшую серебряную медаль в дисциплине рапид на чемпионате мира по шахматам в Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Глава государства отметил, что в стране гордятся достижениями казахстанских шахматистов на мировом первенстве.

По его словам, успехи казахстанских спортсменов на международных турнирах служат ярким свидетельством высокого уровня отечественной школы шахмат и вдохновляют молодежь активно заниматься этим видом спорта.

Президент пожелал талантливой шахматистке Динаре Садуакасовой новых побед и ярких свершений.

Кроме того, глава государства передал теплые пожелания Жансае Абдумалик, которая также добилась высокого результата на чемпионате мира в Алматы.

Ранее сообщалось, что казахстанская шахматистка Динара Садуакасова завоевала серебряную медаль чемпионата мира по рапиду.

По итогам 11-ти туров ЧМ-2022 в Алматы Динара Садуакасова и китаянка Тань Чжунъи набрали по 8,5 очка. Однако на тай-брейке казахстанская шахматистка уступила сопернице из Китая.

Жансая Абдумалик финишировала на 5-ом месте, а Бибисара Асаубаева – на 29-м.