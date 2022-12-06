Токаев поздравил Жапарова с днем рождения

В телефонном разговоре президент РК выразил твердую приверженность курсу на дальнейшее развитие сотрудничества с братским Кыргызстаном в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства.

Фото: akorda.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел телефонный разговор со своим кыргызским коллегой Садыром Жапаровым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

«Касым-Жомарт Токаев поздравил Садыра Жапарова с днем рождения, пожелав ему благополучия и дальнейших успехов в ответственной государственной деятельности.

Президент Казахстана выразил твердую приверженность курсу на дальнейшее развитие сотрудничества с братским Кыргызстаном в духе дружбы, добрососедства и стратегического партнерства», - рассказали в пресс-службе президента РК.

Кроме того, лидеры обсудили ход реализации договоренностей, направленных на углубление торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного взаимодействия.