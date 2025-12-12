Токаев предложил создать Международную водную организацию в структуре ООН

В ходе выступления на Форуме, посвященном Международному году мира и доверия, Международному дню нейтралитета и 30-летию постоянного нейтралитета Туркменистана, Глава государства предложил создать Международную водную организацию в структуре ООН, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Президента РК

Касым-Жомарт Токаев полагает, что развитие глобальной водной дипломатии требует тесной межгосударственной координации.

– В системе ООН нет специализированной структуры, сфокусированной исключительно на водных вопросах. Поэтому Казахстан предлагает создать Международную водную организацию, которая могла бы консолидировать все существующие мандаты различных организаций ООН. Оптимальным вариантом может стать преобразование межведомственного механизма UN-Water в полноценное специализированное агентство или организацию ООН.

Реализация такой инициативы полностью соответствует целям устойчивого развития ООН и, конечно, отвечает интересам всего международного сообщества. В апреле следующего года в Астане состоится Региональный экологический саммит, на котором Казахстан намерен запустить процесс международных консультаций по созданию глобальной водной организации. Уверен, благодаря общей политической воле критически важные вопросы водной повестки начнут решаться на системной основе, а не фрагментарно, как это происходит сейчас, – подчеркнул Глава государства.  

В завершение Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что Ашхабадский форум будет способствовать укреплению созидательного партнерства заинтересованных государств, придаст сильный импульс международным усилиям по построению справедливого миропорядка на основе взаимного доверия.

