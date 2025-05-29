Токаев: «Президент – госуправленец, нанятый своим народом на определенный срок»

Президент
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Дана Аменова
корреспондент

Выступая на Международном форуме Астана, Глава государства Касым-Жомарт Токаев напомнил, что президентское правление в РК теперь ограничено одним семилетним сроком, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба президента РК

По его словам, за последние несколько лет Казахстан провел глубокие экономические и институциональные реформы.

«Мы решительно намерены построить более диверсифицированную, инклюзивную и ориентированную на будущее экономику, рост которой обеспечит не только стабильность, но и справедливость. Наша страна предприняла усилия по модернизации и укреплению государственности, чтобы построить в Казахстане подлинно справедливое общество. На общенациональном референдуме были внесены изменения в Конституцию и одобрены реформы ключевых институтов власти. Мы перешли от «суперпрезидентской» формы правления к президентской республике с консолидированной системой сдержек и противовесов, основанной на концепции «Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство». Я твердо убежден, что эта концепция остается наиболее соответствующей особенностям политической системы Казахстана», – отметил он.

Также Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу президентского срока в Казахстане.

«Президентское правление ограничено одним семилетним сроком. Этот беспрецедентный шаг, на мой взгляд, сделает нашу политическую систему более устойчивой, экономику – более динамичной, а общество – более цивилизованным. Убежден, что Президент – это государственный управленец, нанятый своим народом на определенный срок, в нашем случае на семь лет», – констатировал Глава государства.

По его мнению, в Парламенте расширено представительство гражданского общества, новых политических партий, женщин, молодежи и людей, представляющих уязвимые группы.  

«Считаю, что дальнейшее развитие невозможно без действенной системы защиты прав человека, основанной на концепции «Закон и Порядок». Мы осознаем, что наши реформы проходят в условиях крайне нестабильной геополитической обстановки. Но, как гласит пословица, «Дорогу осилит идущий». Мы не свернем с этого стратегического пути, не прекратим реформы. Несмотря на глобальные вызовы, в 2024 году рост нашей экономики составил 5,1%. Объем прямых иностранных инвестиций достиг рекордных показателей. Грузопоток по Транскаспийскому международному транспортному маршруту увеличился на 62%. Однако наше стратегическое видение не измеряется только цифрами. Реформы нацелены на создание нового общественного договора, в рамках которого будет обеспечено процветание всего общества», – подытожил Касым-Жомарт Токаев.

#Токаев #президент #форум #AIF

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