Фото: пресс-служба президента РК

По его словам, за последние несколько лет Казахстан провел глубокие экономические и институциональные реформы.

«Мы решительно намерены построить более диверсифицированную, инклюзивную и ориентированную на будущее экономику, рост которой обеспечит не только стабильность, но и справедливость. Наша страна предприняла усилия по модернизации и укреплению государственности, чтобы построить в Казахстане подлинно справедливое общество. На общенациональном референдуме были внесены изменения в Конституцию и одобрены реформы ключевых институтов власти. Мы перешли от «суперпрезидентской» формы правления к президентской республике с консолидированной системой сдержек и противовесов, основанной на концепции «Сильный Президент – Влиятельный Парламент – Подотчетное Правительство». Я твердо убежден, что эта концепция остается наиболее соответствующей особенностям политической системы Казахстана», – отметил он.

Также Касым-Жомарт Токаев высказался по поводу президентского срока в Казахстане.

«Президентское правление ограничено одним семилетним сроком. Этот беспрецедентный шаг, на мой взгляд, сделает нашу политическую систему более устойчивой, экономику – более динамичной, а общество – более цивилизованным. Убежден, что Президент – это государственный управленец, нанятый своим народом на определенный срок, в нашем случае на семь лет», – констатировал Глава государства.

По его мнению, в Парламенте расширено представительство гражданского общества, новых политических партий, женщин, молодежи и людей, представляющих уязвимые группы.