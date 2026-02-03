Токаев прибыл с государственным визитом в Пакистан
99
В воздушном пространстве Пакистана борт Президента Казахстана сопровождали истребители Военно-воздушных сил
В рамках визита состоятся переговоры с Премьер-министром Шахбазом Шарифом и Президентом Асифом Али Зардари, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Ожидается, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в работе казахско-пакистанского бизнес-форума.