Фото: Акорда

В рамках визита состоятся переговоры с Премьер-министром Шахбазом Шарифом и Президентом Асифом Али Зардари, в ходе которых будут обсуждены перспективы укрепления политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Ожидается, что Глава государства Касым-Жомарт Токаев примет участие в работе казахско-пакистанского бизнес-форума.