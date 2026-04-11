В аэропорту Бухары высокого гостя встретил Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Состоялась торжественная церемония встречи. В честь Президента Казахстана были исполнены национальные песни и танцы.
Сегодня главы государств проведут неформальную встречу и посетят ряд исторических и промышленных объектов города.
Также сообщается, рабочая поездка Президента Казахстана в Узбекистан началась с посещения мавзолея Бахауддина Накшбанди в Бухаре.
Главы государств осмотрели мемориальный комплекс, состоящий из медресе, двух мечетей и минарета.
В присутствии президентов были прочитаны суры из Корана и произнесены молитвы за мир и процветание двух братских народов. Касым-Жомарт Токаев и Шавкат Мирзиёев тепло побеседовали с посетителями мемориального комплекса и сделали совместное фото.
Мавзолей, в котором похоронен основатель суфийского ордена накшбандия Бахауддин Накшбанди, был возведен в XVI веке.
При мемориале действует музей, в котором хранятся рукописный Коран XIX века, подлинные исторические документы, книги и другие ценные артефакты.