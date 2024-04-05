Токаев прибыл с рабочим визитом в Узбекистан
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В программу вошли неформальная встреча президентов двух стран и посещение объектов Хивы, передает Kazpravda.kz
Лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев в пятницу прибыл в Узбекистан с рабочим визитом, сообщает Акорда.
В аэропорту города Ургенча главу государства встретил президент Шавкат Мирзиёев.
«В программу визита вошли неформальная встреча лидеров двух стран, а также совместное посещение предприятий и культурных объектов Хивы», - говорится в сообщении.