Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев прибыл в выставочный центр Dubai Expo City для участия в церемонии открытия Всемирного климатического саммита, который проходит в Дубае под эгидой Конференции ООН по изменению климата, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Главу государства встретили президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахаян и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

В рамках саммита Касым-Жомарт Токаев выступит на пленарном заседании, а также проведет ряд встреч с главами государств и руководителями бизнес-структур, сообщили в Акорде.