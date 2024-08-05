Глава государства принял акима Акмолинской области

Президент
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Дана Аменова
Корреспондент

Руководитель региона Марат Ахметжанов доложил президенту об итогах социально-экономического развития региона за первое полугодие 2024 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

По его словам, положительная динамика роста наблюдается в промышленном производстве, валовой продукции сельского хозяйства, транспортных услугах и связи.

Также он рассказал о принимаемых мерах по обеспечению экономического роста в агропромышленной отрасли ожидается высокий урожай зерновых в объеме свыше 5 млн тонн;

 – при поддержке государственных финансовых институтов ведется строительство 7 крупных молочно-товарных ферм;

– в обрабатывающей промышленности в этом году запланирован запуск 9 проектов; – в экономику области инвестировано свыше 179 млрд тенге, инвестиционный портфель включает 187 проектов с созданием 1,7 тыс. рабочих мест;

– в целях дальнейшей диверсификации экономики региона в Аршалынском районе создана индустриальная зона республиканского значения Aqmola. Для привлечения и сопровождения потенциальных инвесторов по принципу «одного окна» в столице открыт Центр развития инвестиций Аqmola invest.

Глава региона проинформировал о работе по ликвидации последствий паводков и реализации мер поддержки пострадавших граждан:

– на сегодняшний день отремонтировано 711 домов, ведется строительство 331 дома, приобретено 221 жилье;

 – единовременную помощь получили 1782 семьи, 814 семьям компенсирован имущественный ущерб;

– проводится очистка русел рек Жабай и Кылшакты, возводятся обводные каналы и осуществляются берегоукрепительные работы;

Марат Ахметжанов  представил информацию о подготовке к отопительному сезону, развитии инженерной инфраструктуры и благоустройстве областного центра:

 – в целях реновации и модернизации жилищного фонда Кокшетау запланированы снос 150 ветхого жилья и строительство 32 многоквартирных домов. В этом году жилищные условия улучшат более двух тысяч семей;

– в Кокшетау, Степногорске и Атбасаре ведется ремонт 26,4 км тепловых сетей, что позволит снизить износ в среднем на 4,2%;

 – в рамках национального проекта «Комфортная школа» завершится строительство 9 школ, 4 из которых будут сданы в эксплуатацию до начала нового учебного года;

 – по национальному проекту «Модернизация сельского здравоохранения» возводятся 38 объектов первичной медико-санитарной помощи с охватом 43 тыс. жителей.

Президент поручил продолжить работу по реализации стратегических планов развития Акмолинской области. Отметив ключевую роль региона в обеспечении продовольственной безопасности страны, Касым-Жомарт Токаев указал на важность модернизации агропромышленного комплекса, в том числе своевременного и качественного проведения уборочной кампании.

#Токаев #аким #Акмолинская область #Акорда

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