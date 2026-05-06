Токаев принял членов правительства Австрии

В ходе встречи были обсуждены вопросы расширения экономического сотрудничества, а также актуальные аспекты региональной и международной повестки дня

Фото: пресс-служба Президента РК

Президент Касым-Жомарт Токаев провел встречу с федеральным министром европейских и международных дел Австрии Беате Майнль-Райзингер и федеральным министром внутренних дел Австрии Герхардом Карнером, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Приветствуя высоких гостей, Глава государства отметил важность прибытия в Казахстан вместе с министрами делегации деловых кругов Австрии.

– Считаю, что совместный визит двух ключевых министров Правительства Австрии имеет исключительное значение с точки зрения придания дополнительного импульса двустороннему сотрудничеству. Австрия является надежным и давним стратегическим партнером Казахстана. Она инвестировала в нашу экономику более 3 миллиардов долларов, при этом взаимная торговля также демонстрирует рост. Это весьма позитивная тенденция.

Мы находимся в тесном контакте с вашими миссиями в Организации Объединенных Наций и ОБСЕ, и полагаю, что такие связи получат дальнейшее развитие. Австрия, безусловно, является высокоразвитой страной во многих отношениях. Именно поэтому мы высоко ценим достигнутый уровень контактов и убеждены, что Казахстан будет и впредь играть важную роль для вас в регионе. На долю Казахстана приходится более 80% торговли Австрии со странами Центральной Азии, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент приветствовал активное взаимодействие между профильными министерствами и ведомствами двух стран. В частности, с 1 мая 2026 года вступили в силу соглашения о безвизовом режиме для владельцев дипломатических паспортов и о реадмиссии.

Глава государства также отметил возрастающий трансграничный характер современных вызовов и подчеркнул необходимость углубления сотрудничества между правоохранительными органами.

В свою очередь Беате Майнль-Райзингер и Герхард Карнер поблагодарили Касым-Жомарта Токаева за встречу и передали слова приветствия Президента Австрии Александра Ван дер Беллена.

– Наш визит проходит в очень своевременный момент. Казахстан для нас – важнейший партнер в Центральной Азии не только в экономическом, но и в политическом плане. Мы тесно сотрудничаем в вопросах безопасности, миграции, как Вы отметили, а также на многосторонних площадках. Я была очень рада принять министра иностранных дел Казахстана в Вене на министерской встрече ОБСЕ, поскольку мы высоко ценим лидерство Вашей страны в этой организации, – отметила руководитель внешнеполитического ведомства Австрии Беате Майнль-Райзингер.

Касым-Жомарт Токаев передал теплые пожелания Президенту Александру Ван дер Беллену. Глава государства подтвердил приглашение австрийскому лидеру посетить Казахстан с визитом в удобное для него время.

 

