Токаев принял гендиректора компании Glencore

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял генерального директора компании Glencore Гэри Нейгла, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В ходе встречи президент был проинформирован о результатах деятельности Glencore и планах на предстоящий период.

Кроме того, были обсуждены ключевые аспекты работы компании в горно-металлургической и энергетической сферах Казахстана.

Президент Казахстана подчеркнул необходимость строгого соблюдения экологических стандартов и внедрения инновационных технологий в производственные процессы.