Токаев принял главу Агентства по регулированию и развитию финрынка

Президент , Поручения , Экономика
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Глава государства принял председателя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадину Абылкасымову, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Фото: akorda.kz

Президент заслушал отчет об итогах работы финансового рынка и деятельности по регулированию финансовых организаций за 11 месяцев 2022 года.

Касым-Жомарту Токаеву было доложено, что в текущем году, несмотря на сложные макроэкономические условия, обеспечена стабильность и устойчивость банковского сектора.

Как сообщила Мадина Абылкасымова, активы банков выросли с начала года на 14,4% и достигли 43,1 трлн тенге. Вклады населения увеличились на 16,8% или до 15,7 трлн тенге.

В целях стимулирования кредитования экономики агентством приняты регуляторные меры по высвобождению капитала и ликвидности, смягчены требования к залоговой политике. В результате, кредитование экономики увеличилось с начала года на 20,1% или до 22,2 трлн тенге, в том числе кредиты бизнесу выросли на 7,3% или до 8,3 трлн тенге, кредиты малому и среднему бизнесу – на 8,6% или до 4,9 трлн. тенге.

Президенту были представлены меры по ограничению закредитованности населения. В частности, снижены ставки вознаграждения по микрокредитам, ужесточен расчет коэффициента долговой нагрузки, приняты индивидуальные планы банков и микрофинансовых организаций (МФО) по работе с проблемными кредитами. В целом, ужесточены требования к деятельности микрофинансовых и коллекторских организаций. В текущем году прекращена деятельность 23 МФО и 35 коллекторских агентств. 

По информации председателя агентства, на страховом рынке введены новые социальные страховые продукты и созданы условия для цифровизации страховых услуг. На фондовом рынке усилена защита розничных инвесторов, число которых за 2 года увеличилось в 4 раза и составило 526 тысяч.

По итогам встречи президент обозначил ряд задач, направленных на дальнейшее развитие регулирования и обеспечение стабильности финансового рынка.

 

 

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