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Президент Касым-Жомарт Токаев принял основателя группы компаний Orbis Kazakhstan Фарруха Махмудова.

Махмудов проинформировал о результатах деятельности и перспективах развития Orbis Kazakhstan и рассказал о планах строительства автомобильного завода полного цикла Orbis Manufacturing в индустриальном парке Алматы. Проект объединит на одной производственной площадке такие бренды из КНР, как Exeed и Kaiyi, с которыми уже достигнуты соглашения о 100-процентном мелкоузловом производстве. Общий объем инвестиций в проект составит 72 млрд тенге. На первом этапе будет создано 1 500 новых рабочих мест. Производственная мощность – 80 тысяч автомобилей в год, которые будут поставляться как на внутренний рынок, так и на внешние рынки, включая страны Центральной Азии и Кавказского региона.

Кроме того, Махмудов представил информацию об участии компании в развитии инфраструктуры Астаны.

В текущем году Orbis планирует завершить возведение в столице торгово-рыночного комплекса и начать строительство многопрофильной медицинской клиники. Вместе с тем в планах компании приступить к строительству оптово-распределительного центра Agro Park.

Помимо этого, группа компаний реализует ряд проектов по развитию туристического кластера Алматы: начата реконструкция исторической гостиницы Almaty – символа южной столицы, ведется строительство рекреационного центра «Просвещенец» и многофункционального центра отдыха в Конаеве.

Основатель группы компаний Orbis Kazakhstan доложил также о вкладе компании в ликвидацию последствий паводков в населенных пунктах Аксу и Кентубек Западно-Казахстанской области.

Фаррух Махмудов поблагодарил главу государства за неизменную поддержку казахстанского бизнеса.

Касым-Жомарт Токаев положительно оценил инициативы компании и пожелал дальнейших успехов в реализации новых проектов.