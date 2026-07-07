Токаев принял председателя Высшей аудиторской палаты

Глава государства заслушал отчет об итогах работы Высшей аудиторской палаты за первое полугодие 2026 года, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Алихан Смаилов ообщил, что за отчетный период проведено 13 крупных государственных аудитов с охватом финансовых средств на сумму 5,8 трлн тенге.

Проверки затронули местные исполнительные органы отдельных регионов, АО «Фонд проблемных кредитов», АО «Аграрная корпорация», АО «Казпочта», АО «Актауский морской порт», инфраструктуру системы здравоохранения и ряд государственных органов.

Глава ВАП доложил, что в результате устранения выявленных нарушений в бюджет государства возвращено 128 млрд тенге. Правительству и объектам аудита направлено 35 рекомендаций и 413 пунктов предписаний.

В рамках исполнения поручений Главы государства по совершенствованию бюджетного процесса в национальное законодательство внедрен ряд инициатив Высшей аудиторской палаты.

В частности, приняты новые правила формирования макроэкономического прогноза, усилен казначейский контроль за расходованием государственных средств, внедрен запрет на корректировку бюджета в четвертом квартале.

Смаилов проинформировал о мерах по повышению прозрачности и эффективности процедур приватизации, а также по усовершенствованию механизма регулирования агропромышленного комплекса.

Он сообщил, что во втором полугодии 2026 года планируется завершить 20 государственных аудитов, четыре из них будут проведены по прямому поручению Президента. Это аудиторские проверки г. Шымкента, Карагандинской и Восточно-Казахстанской областей, а также механизмов поддержки производителей фармацевтической продукции.

Проверки также затронут газовую отрасль, инвестиционную сферу, деятельность АО «Жасыл Даму» и АО «НК «ҚазАвтоЖол», отдельные национальные проекты, проект «Ауыл – Ел бесігі» и ряд других направлений.

В рамках взаимодействия с новым Курултаем будет проведена оценка проекта республиканского бюджета на 2027-2029 годы.

Президент дал ряд поручений по совершенствованию системы государственного аудита с акцентом на внедрение современных цифровых решений и технологий искусственного интеллекта.