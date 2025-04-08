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Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что визит спикера израильского парламента в Казахстан подтверждает общую приверженность укреплению казахско-израильских отношений. Глава государства отметил значимость данного визита с точки зрения рассмотрения перспектив двустороннего сотрудничества.

Особое внимание в ходе встречи было уделено торгово-экономическому партнерству.

Еще одной важной темой обсуждения стала кооперация в области управления водными ресурсами. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил разработанные в Израиле передовые технологии и подтвердил готовность к партнерству в этой сфере.



Амир Охана поблагодарил Президента Казахстана за теплый прием. По его словам, многоплановые связи между двумя странами продолжают успешно развиваться, открывая новые возможности для взаимодействия.