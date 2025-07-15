Токаев произвел кадровые перестановки в Минобороны
367
Президент подписал ряд распоряжений по кадрам в сфере обороны РК, сообщает Kazpravda.kz
Так, по информации Акорды, распоряжением Главы государства Сыдыков Бакытбек Сапарбекович освобожден от должности заместителя министра обороны Республики Казахстан.
Другим распоряжением Президента Избасов Аскар Гадылшиевич назначен командующим Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан
Кроме того, Распоряжением Главы государства Кунуров Руслан Зарлыкович освобожден от должности командующего Военно-воздушными силами Сил воздушной обороны Вооруженных Сил Республики Казахстан.