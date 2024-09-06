Токаев произвел ряд назначений в дипломатическом корпусе

Президент Казахстана назначил послов в двух европейских странах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды

Фото: пресс-служба президента РК

Так, указом главы государства Сулейменов Олжас Мухамедгалымович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Швеция.

Другим указом президента Сергея Нуртаева освободили от должностей чрезвычайного и полномочного посла Республики Казахстан в Королевстве Швеция и в Королевстве Дания по совместительству.

Кроме того, указом главы государства Абдрахманов Кайрат Кудайбергенович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Королевстве Нидерландов, постоянным представителем Республики Казахстан при Организации по запрещению химического оружия по совместительству. Он в свою очередь сменил на посту Аскара Жумагалиева.