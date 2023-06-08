Токаев провел 35-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов

Президент, Международное сотрудничество, Технологии
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Темой нынешнего заседания определена цифровая трансформация экономики.

Фото пресс-службы президента РК

Открывая 35-е пленарное заседание Совета иностранных инвесторов, Касым-Жомарт Токаев выразил признательность всем делегатам за участие в мероприятии и отметил символичность его проведения вместе с первым Международным форумом Астана. Он также сообщил, что в этом году отмечается 25-летие Совета иностранных инвесторов, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Темой нынешнего заседания определена цифровая трансформация экономики. В своем выступлении глава государства подчеркнул, что геополитическая напряженность и растущий протекционизм меняют мировую экономику. Однако, как показало время, каждый кризис дает и новые возможности.

"Считаем, что цифровизация, являющая собой колоссальный технологический прорыв, как раз и предоставляет одну из таких возможностей. Рост цифровизации уже определяет сегодняшнюю повестку, оказывая кардинальное влияние на развитие экономики. Широкое внедрение новых концепций и технологий, таких как искусственный интеллект, блокчейн, интернет вещей (IoT) и Большие данные (Big Data), ведет к изменению правил игры практически во всех отраслях – от сельского хозяйства до финансов. Цифровизация уже стала определяющим фактором конкурентоспособности целых стран и регионов. Ожидается, что к 2025 году мировой рынок цифровых технологий увеличится на 50% и составит 6,8 трлн долларов", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства сообщил, что, согласно индексу цифрового интеллекта (Digital IQ), Казахстан уже занимает 20-е место по скорости цифровизации и входит в группу наиболее перспективных стран для развития цифрового благополучия.

"В 2022 году уровень цифровизации в Казахстане вырос на 12%, а наши цифровые продукты становятся более конкурентоспособными на международных рынках. В прошлом году экспорт IT-продуктов и услуг увеличился в 5 раз и составил 333 миллиона долларов. Мы ставим краткосрочную цель увеличить этот показатель до 500 миллионов долларов к 2025 году. Но мы намерены и дальше двигаться вперед", – сказал президент.

На заседании также выступили президент Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Мурат Нуртлеу, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин, председатель правления Ассоциации "Казахстанский совет иностранных инвесторов" Ерлан Досымбеков, президент Азиатского банка развития Масацугу Асакава, президент компании CNPC Хоу Цзицзюнь, главный исполнительный директор компании Shell plc Уаэл Сауан, исполнительный вице-президент корпорации Chevron Найджел Хирн, президент по СНГ и Центральной Азии Philip Morris International Марко Мариотти, главный исполнительный директор компании "ЛУКОЙЛ" Вадим Воробьев, управляющий партнер компании Ernst & Young по региону Европы, Ближнего Востока и Африки Джули Линн Тигланд, главный исполнительный директор Air Liquide Франсуа Жаков, председатель и главный исполнительный директор Baker Hughes Лоренцо Симонелли, генеральный директор подразделения Microsoft по Центральной и Восточной Европе Мишель Симмонс, президент и главный исполнительный директор Wabtec Corporation Рафаэль Сантана.

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