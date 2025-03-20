Токаев провел телефонный разговор с президентом Израиля

В ходе разговора стало известно, что Ицхак Герцог в этом году посетит Казахстан с визитом, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Во время разговора, состоявшегося по инициативе израильской стороны, Ицхак Герцог поздравил Касым-Жомарта Токаева с наступающим праздником Наурыз.

Главы государств обсудили перспективы углубления торгово-экономического сотрудничества между Казахстаном и Израилем, подтвердив готовность и далее поддерживать высокий уровень двусторонних взаимовыгодных связей.

Достигнута договоренность о том, что в течение года президент Израиля посетит Казахстан с визитом.

