Фото: t.me/aqorda_resmi

Под председательством Касым-Жомарта Токаева состоялось заседание Совета Безопасности Республики Казахстан по вопросам устойчивости национальной энергетической системы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Были заслушаны доклады министра энергетики Ерлана Аккенженова, министра водных ресурсов и ирригации Нуржана Нуржигитова и ряда руководителей государственных органов.

Президент отметил, что в нынешних реалиях энергетическая безопасность обеспечивает независимость и экономическую устойчивость государства. В настоящее время ресурсов страны в целом достаточно для самообеспечения электроэнергией, однако растущий спрос требует рационального и эффективного использования мощностей. Подчеркнута необходимость развития отечественных маневренных мощностей.

Наряду с планами развития газовой генерации, систем накопления энергии, актуальным является использование потенциала гидроэнергетики. Глава государства также считает важным широкое внедрение водосберегающих технологий в аграрном секторе, промышленности и других сферах экономики.

Уделено особое внимание вопросам научно-технического и кадрового обеспечения отрасли. Подготовка профессиональных кадров требуется и для развития научно-исследовательской базы гидроэнергетики.

По итогам заседания Правительству и акимам регионов даны конкретные поручения, в том числе по системному решению вопросов устойчивости энергетической сферы страны.