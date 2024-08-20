Токаев проверил подготовку к V Всемирным играм кочевников

Ожидается, что в Пятых ВИК примут участие 2 800 спортсменов и членов официальных делегаций из 89 стран мира

Фото: пресс-служба президента РК

Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с ходом подготовки к V Всемирным играм кочевников, которые пройдут с 8 по 13 сентября, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Глава государства посетил стадион «Астана арена», на котором состоится церемония открытия международных состязаний. В течение года был проведен капитальный ремонт и обновлено оборудование. Завершены работы по благоустройству объекта, вмещающего 30 тысяч зрителей.

Касым-Жомарт Токаев также осмотрел аккредитационный центр, расположенный в легкоатлетическом комплексе Qazaqstan. Президенту представили форму национальной сборной для участия в Играх кочевников. В ходе мероприятий будут привлечены 1 500 волонтеров.

Министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев доложил о подготовке национальной сборной. По его словам, на сегодня 42 раза проводились учебно-тренировочные сборы на международном и республиканском уровнях. Наши спортсмены участвовали в 7 международных и 25 республиканских турнирах.

Ожидается, что в V Всемирных играх кочевников примут участие 2 800 спортсменов и членов официальных делегаций из 89 стран мира. Предстоит разыграть 97 комплектов медалей по 21 виду спорта. Основные соревнования пройдут на стадионе «Астана арена», ипподроме «Қазанат», в ледовом дворце «Алау», дворце единоборств им. Ж. Ушкемпирова, гостинично-спортивном комплексе «Думан». Кроме того, создана специальная площадка для соревнований по жамбы ату и теңге ілу.

К проведению игр приурочено более 150 культурных мероприятий. В частности, на территории этноаула будут организованы Музей кочевой цивилизации, город ремесленников и выставка скульптур, а в Национальном музее пройдет международная научно-практическая конференция «Кочевники: история, знания, уроки».

По предварительным прогнозам, в эти дни столицу могут посетить около 100 тысяч туристов. В связи с этим прорабатывается подготовка более 20 гостиниц и наиболее популярных локаций, активно ведутся работы по благоустройству и оформлению улиц города.

Кроме того, глава государства посетил ипподром «Қазанат», на котором пройдут состязания по конному спорту, и площадку для соревнований по жамбы ату и теңге ілу.