Токаев рассказал, как расценивает итоги выборов

Президент РК Касым-Жомарт Токаев во время своего выступления на церемении инаугурации рассказал, как расценивает итоги прошедших выборов, передает Kazpravda.kz .

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"На этих выборах соотечественники убедительно поддержали меня. Доверие народа – это самая высокая ценность, которую невозможно сравнить ни с чем. Итоги выборов я расцениваю как поддержку моей политической платформы и мандат доверия на реализацию планов на предстоящий период. Возглавлять страну, пользуясь всенародной поддержкой, – это высокая честь и колоссальная ответственность", – заявил глава государства.

Расцениваю это как уникальную возможность в предстоящие семь лет исполнить свой долг перед нынешним и будущими поколениями.

"У казахов есть благородное понятие "аманат" – завет. Доверие народа – это вверенный мне аманат. И исполнить его – мой священный долг. Я приложу все усилия для того, чтобы оправдать доверие народа и превратить Казахстан в процветающее и благополучное государство", – дополнил президент РК.