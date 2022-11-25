Глава государства планирует провести переговоры с президентом Франции и с представителями французских деловых кругов.

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29-30 ноября Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом посетит Францию. Об этом сообщила пресс-служба президента РК, передает Kazpravda.kz.

В Париже глава государства планирует провести переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которых будут обсуждены перспективы развития стратегического партнерства в торгово-экономической, инвестиционной и гуманитарной сферах.

Кроме того, президент проведет ряд встреч с представителями французских деловых кругов.