Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам искусственного интеллекта и цифровизации», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Первый блок поправок закона направлен на приведение законодательных актов в соответствие с Законом «Об искусственном интеллекте». Второй блок - на совершенствование законодательства по иным вопросам.

Закон регламентирует оборот необеспеченных цифровых активов на территории республики До этого оборот необеспеченных цифровых активов был разрешен только на территории Международного финансового центра «Астана».

В целях усиления защиты персональных данных граждан введено требование по сроку действия согласия на обработку персональных данных. Теперь этот срок не может превышать срок, необходимый для достижения целей сбора и обработки персональных данных. Субъект или его законный представитель имеют право отозвать согласие на сбор, обработку персональных данных, уведомив об этом собственника, оператора, третье лицо.

Усовершенствован механизм маркировки товаров путем введения для субъектов внутренней розничной торговли требования по учету операций через контрольно-кассовые машины путем считывания средств идентификации.

Рядом поправок усилены требования по обеспечению информационной безопасности.

Текст закона публикуется в печати.