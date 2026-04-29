Глава государства принял представителей компаний NVIDIA и Firebird AI

Обсуждены перспективы сотрудничества в сфере проектирования, строительства и эксплуатации ИИ-инфраструктуры

Фото: t.me/aqorda_resmi

Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с вице-президентом по глобальному развитию ИИ-инфраструктуры NVIDIA Николо Мартином Капрезой, а также с сооснователями компании Firebird AI Размигом Бергом Овакимяном и Александром Есаяном, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В ходе беседы были обсуждены перспективы сотрудничества в сфере проектирования, строительства и эксплуатации ИИ-инфраструктуры. Глава государства отметил, что Казахстан стремится стать полностью цифровой страной в течение ближайших трех лет. По его словам, запуск суперкомпьютерных кластеров на базе технологии NVIDIA стал серьезным шагом к достижению этой цели и укреплению технологического суверенитета страны.

Касым-Жомарт Токаев рассказал о планах по реализации стратегического проекта «Долина ЦОДов» в городе Экибастузе, направленного на создание вычислительной инфраструктуры с обеспечением доступной электроэнергии, телекоммуникаций и налоговых преференций для инвесторов.

Представители NVIDIA и Firebird AI в свою очередь проинформировали об осуществлении аналогичного проекта в Армении. По итогам встречи достигнута договоренность изучить возможности совместной деятельности в сфере развития ИИ-экосистемы. 

