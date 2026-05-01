Офис цифровой трансформации создали в МСХ

Новая структура запущена в рамках Года цифровизации и ИИ. Первое заседание консультативно-совещательного органа прошло под председательством вице-министра сельского хозяйства Таласбека Канафина с участием руководителей подразделений и подведомственных организаций.

В состав Офиса вошли 29 специалистов в области IT, аналитики и управления. Основной задачей определена консолидация экспертного потенциала для разработки технологических решений и стратегических карт цифровой трансформации ведомства.

Одним из ключевых направлений станет модернизация цифровой инфраструктуры. В настоящее время в министерстве функционируют четыре национальные информационные системы, еще две находятся в разработке. Часть решений эксплуатируется более 15–20 лет, что требует их обновления и перехода на современные архитектуры.

«Для обеспечения устойчивого развития и повышения прозрачности агросектора ведется системная работа по цифровой трансформации отрасли. Модернизация информационных систем и их обновление - необходимое условие достижения этих целей», - отметил вице-министр МСХ Таласбек Канафин.

Офис уже начал внедрение ИИ-инструментов, включая запуск ИИ-агентов и ассистентов. Также планируется расширение состава за счет привлечения независимых IT-экспертов. По итогам заседания подразделениям поручено активизировать работу по внедрению технологий искусственного интеллекта.