Виктор Петтерссон: Казахстан может стать региональным центром искусственного интеллекта

Речь идет уже не только о внедрении отдельных цифровых решений, а о формировании полноценной экосистемы, где связаны образование, наука, стартапы, городская инфраструктура и прикладные решения для экономики.

В рамках этой повестки был запущен проект Astana Smart City, представлена AI-платформа для работы с городскими данными в режиме реального времени, а также обозначены образовательные инициативы: Tomorrow School в 14 регионах, TUMO Astana для подростков и будущий AI Research University на базе Alem.ai. О том, как Казахстан выглядит на региональной карте искусственного интеллекта, почему Astana Hub и Alem.ai становятся заметными для международных предпринимателей и какую нишу страна может занять в глобальной технологической экономике, рассказал Виктор Петтерссон, CEO SFox and Heimworks, Швейцария.

– Визит Президента Касым-Жомарта Токаева в Alem.ai показал стремление Казахстана создать полноценную AI-экосистему. Как вы оцениваете позиции страны в региональной гонке искусственного интеллекта?

– Визит Президента Касым-Жомарта Токаева был важен, потому что он дал очень четкий сигнал о направлении, в котором движется страна. Для бизнеса, стартапов и инвесторов это имеет большое значение. Они видят, что технологическая повестка в Казахстане не является краткосрочной инициативой, а становится частью долгосрочного курса.

Меня особенно впечатляет ясность государственной позиции. Во многих странах первая реакция на искусственный интеллект связана с осторожностью, ограничениями и регулированием. В Казахстане я вижу более уверенный подход. Сначала задается видение, затем создаются условия для развития.

Такая лидерская позиция формирует доверие. Предприниматели, инженеры, инвесторы и молодые таланты понимают, что в стране появляется реальное пространство для роста. Поэтому Казахстан уже сегодня выглядит одним из наиболее динамичных игроков в региональной AI-повестке.

– Вы увидели работу Astana Hub, Alem.ai, Astana IT University и Nazarbayev University изнутри. Что делает эту связку интересной для международных основателей, инвесторов и технологических компаний?

– С международной точки зрения Казахстан интересен тем, что здесь уже видны основные элементы полноценной инновационной среды. Astana Hub, Alem.ai, Astana IT University, Nazarbayev University и Astana International Financial Centre находятся рядом и дополняют друг друга. Это соединяет образование, стартапы, финансы, научную базу и институциональную поддержку.

Для внешнего основателя или инвестора это важно. Он видит не отдельные проекты, а формирующуюся систему. Внутри нее есть люди, инфраструктура, университеты, финансовые инструменты и государственная заинтересованность.

Сильная сторона политики Казахстана еще и в том, что развитие не ограничивается столицей. Региональные центры позволяют молодым талантам начинать путь на местах, а затем подключаться к более крупной экосистеме в Астане. Это делает модель более устойчивой и национальной по масштабу.

– Astana Smart City предполагает объединение городских данных в режиме реального времени. В чем главный вызов таких проектов: технологии, данные, доверие граждан или управленческая скорость?

– Astana Smart City, на мой взгляд, является очень логичным следующим шагом. Казахстан уже выглядит достаточно продвинутым в цифровизации. Есть интегрированные платежные системы, автоматизированные дорожные камеры, цифровые государственные сервисы. Базовая инфраструктура уже создана, теперь задача состоит в том, чтобы интеллектуально связать эти системы с помощью ИИ.

Главный вызов не только в технологиях. Важно качество данных, доверие граждан и способность города быстро превращать аналитику в решения. Если система видит проблему, город должен уметь оперативно реагировать.

Быстрее всего эффект может проявиться в транспорте, безопасности, государственных сервисах и коммуникации с жителями. Люди почувствуют результат, если будут быстрее получать информацию о дорожной ситуации, городских работах, задержках сервисов или вопросах безопасности. В этом смысле цифровая политика Казахстана начинает напрямую работать на качество жизни.

– Казахстан развивает Tomorrow School, TUMO Astana и AI Research University. Почему такая кадровая цепочка важна для создания собственных конкурентоспособных AI-продуктов?

– Для страны, которая хочет не только использовать чужие AI-решения, но и создавать собственные продукты, образование является основой. В этом смысле курс Президента Касым-Жомарта Токаева на развитие человеческого капитала выглядит очень своевременным. Искусственный интеллект требует не только инфраструктуры, но и людей, которые умеют исследовать, проектировать и запускать продукты.

Tomorrow School, TUMO Astana и будущий AI Research University формируют разные входы в технологическую среду для подростков, студентов и взрослых специалистов. Это правильная логика, потому что ИИ развивается очень быстро.

В традиционных отраслях результат образовательных инвестиций может проявляться через годы. В ИИ человек может начать с нуля, интенсивно учиться и уже через короткое время участвовать в создании продукта, стартапа или прикладного решения. Чем шире доступ к такой подготовке, тем выше шанс Казахстана вырастить собственные сильные AI-компании.

– Какие условия сегодня важнее для международного роста AI-стартапов: пилотные проекты, локальный спрос, доступ к данным, вычислительная инфраструктура, инвестиции или глобальные партнерства?

– Прежде всего, стартапу нужна сильная локальная экосистема, где он может проверить продукт, получить первых пользователей и доказать, что решение действительно работает. До выхода на глобальный рынок компания должна подтвердить ценность продукта на практике.

Здесь важны пилотные проекты, первые заказчики и поддержка со стороны государства. В этом отношении политика Казахстана может стать серьезным преимуществом. Если стартапы получают возможность тестировать решения внутри страны, быстро улучшать их и формировать успешные кейсы, они выходят на международные рынки более уверенно.

После этого ключевыми становятся частные инвестиции и глобальные партнерства. Капитал ускоряет рост, а международные партнеры дают доступ к новым рынкам и доверию. У Казахстана есть и инфраструктурное преимущество: энергетический потенциал и возможности для развития дата-центров. Это может усилить страну как будущий центр AI-инфраструктуры.

– Президент Токаев говорит о технологичном и конкурентоспособном Казахстане. Какую нишу страна может занять как региональный центр искусственного интеллекта и инноваций?

– Казахстан может занять нишу регионального центра талантов, инфраструктуры и прикладных инноваций. Здесь есть несколько сильных сторон.

Первая это кадры. Благодаря четкому курсу, который задает Президент Касым-Жомарт Токаев, а также таким инициативам, как Alem.ai, TUMO Astana и Tomorrow School в 14 регионах, страна формирует будущую базу AI-специалистов. В мире сегодня большой дефицит талантов, и это может стать преимуществом Казахстана.

Вторая сильная сторона это инфраструктура. Для искусственного интеллекта все большее значение имеют энергия, дата-центры и вычислительные мощности. Казахстан может стать привлекательной площадкой для AI-инфраструктуры в регионе.

Третья ниша это практическое внедрение. Через smart city проекты и цифровые государственные системы Казахстан может тестировать технологии внутри страны, а затем масштабировать их на соседние рынки. Это быстро развивающийся центр, который способен обучать людей, размещать вычислительные мощности и экспортировать инновации.