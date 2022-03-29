Глава государства Касым-Жомарт Токаев утвердил соглашение о перемещении опасных отходов в ЕАЭС, сообщает Kazpravda.kz.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о трансграничном перемещении опасных отходов по таможенной территории Евразийского экономического союза", – говорится в сообщении пресс-службы Президента РК.

Как отмечается в заключении к документу, Соглашение направлено на урегулирование отношений, связанных с трансграничным перемещением опасных отходов по таможенной территории ЕАЭС при осуществлении взаимной торговли государств-членов ЕАЭС, а также обеспечение разрешительного порядка трансграничных перевозок опасных отходов в ЕАЭС.

"Принятие законопроекта позволит определить единый порядок перемещения опасных отходов между государствами-членами ЕАЭС, обеспечить взаимодействие уполномоченных органов государств-членов ЕАЭС в части обмена информации о выданных заключениях (разрешительных документах) и выявленных нарушениях при таких перевозках по таможенной территории ЕАЭС, а также обеспечить экологически обоснованное удаление и переработку отходов, предотвращению загрязнения окружающей среды", – говорится в заключении Сената Парламента РК.