Токаев: «В Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний»

Глава государства ответил на вопрос, кто будет строить в Казахстане атомную электростанцию в случае положительного результата референдума, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

На брифинге в избирательном участке президенту Касым-Жомарту Токаеву был задан вопрос о том, кто будет заниматься строительством АЭС, если по итогам референдума решение получит поддержку народа.

«Это непростой вопрос. Правительство должно заняться анализом, провести соответствующие переговоры. Мое личное видение данного вопроса состоит в том, что в Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний, обладающих самыми передовыми технологиями. Дальше, как говорится, жизнь покажет», – сказал глава государства.

Сегодня в Казахстане проходит всенародное голосование по строительству атомной электростанции (АЭС).

На голосование вынесен главный вопрос: «Согласны ли вы со строительством атомной электростанции в Казахстане?» Для казахстанцев будут доступны два варианта ответа — «Да, согласен» и «Нет, не согласен». Бюллетени напечатаны на двух языках — казахском и русском.

Референдум будет считаться состоявшимся, если в нем примет участие более половины граждан, включенных в список для голосования. Всего, по закону о республиканском референдуме, сегодня в голосовании могут принять участие 12 244 683 человека.