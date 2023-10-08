Токаев внес поправки в правила о системе оповещения населения об угрозе терактов

Президент
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Президент Казахстана внес изменения в правила организации и функционирования государственной системы мониторинга информации и оповещения населения о возникновении угрозы акта терроризма, передает Kazpravda.kz со ссылкой на КазТАГ.

Фото: Акорда

«Внести в указ президента Республики Казахстан от 9 августа 2013 года № 611 «Об утверждении Правил организации и функционирования государственной системы мониторинга информации и оповещения населения о возникновении угрозы акта терроризма» следующие изменения: преамбулу изложить в следующей редакции: «В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 4 Закона Республики Казахстан «О противодействии терроризму» в целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы акта терроризма и организации деятельности по противодействию его совершению постановляю:»; в правилах организации и функционирования государственной системы мониторинга информации и оповещения населения о возникновении угрозы акта терроризма, утвержденных вышеназванным указом: в пункте 4: абзац девятый изложить в следующей редакции: «Министерство транспорта Республики Казахстан;»; абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции: «Министерство культуры и информации Республики Казахстан;», - говорится в указе Токаева.

Пункт 14 правил глава государства распорядился изложить в следующей редакции:

«14. Оповещение населения об установлении, изменении или отмене уровня террористической опасности и сроке, на который он устанавливается, а также о границах территории, в пределах которой он устанавливается, объектах, уязвимых в террористическом отношении, объектах транспорта, подвергшихся террористической опасности, мерах, предпринимаемых компетентными государственными органами по ее устранению, действиях гражданского населения в кризисных ситуациях осуществляется комитетом национальной безопасности Республики Казахстан и его территориальными органами совместно с министерством культуры и информации Республики Казахстан, министерством транспорта Республики Казахстан, министерством внутренних дел Республики Казахстан, местными исполнительными органами, службой центральных коммуникаций при президенте Республики Казахстан через средства массовой информации и сеть телекоммуникаций, а именно:

сети телерадиовещания в соответствии с приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 16 июля 2015 года № 763 «Об утверждении правил использования сетей телерадиовещания для оповещения населения об угрозе жизни, здоровью людей и порядке действий в сложившейся обстановке при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также в интересах обороны, национальной безопасности и охраны правопорядка» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 11982);

интернет-ресурсы комитета национальной безопасности Республики Казахстан и государственных органов;

сотовую связь в соответствии с пунктом 3 статьи 14 Закона Республики Казахстан «О связи»;

периодические печатные издания.

Информация об уровне террористической опасности может быть также наружной (визуальной) и размещаться в виде плакатов, стендов, световых табло, билбордов, транспарантов на объектах массового скопления людей.

Мероприятия по размещению наружной (визуальной) информации об уровне террористической опасности проводятся местными исполнительными органами за счет средств местного бюджета.»

Часть вторую пункта 15 решено изложить в следующей редакции:

«По решению руководителя республиканского, областного, города республиканского значения, столицы, районного (города областного значения) оперативного штаба по борьбе с терроризмом при «оранжевом» и «красном» уровнях террористической опасности могут применяться меры, предусмотренные статьей 15-1 Закона Республики Казахстан «О противодействии терроризму».».

Указ подписан 2 октября и вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Отметим, что в целом документ является приведением действовавших ранее правил в соответствие с обновленными нормативно-правовыми актами.

#Касым-Жомарт Токаев #закон

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