Фото: Kazpravda.kz
Президент
Токаев вновь отметил важность получения техобразования
Диасов Ораз
корреспондент

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу «Россия 24» отметил важность получения технического образования казахстанцами, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Сфере образования я уделяю очень большое внимание, потому что оно играет огромную роль. Я выступил с инициативой о том, чтобы российские технические вузы открывали свои филиалы в Казахстане, этот процесс начался. МИФИ открыл свой филиал в КазГУ, открывается филиал Университета нефти и газа им. Губкина. И я думаю, что этот процесс будет продолжаться, поскольку я считаю, что современная казахская молодежь должна получать, прежде всего, техническое образование, чтобы быть конкурентоспособными», - сказал Глава государства.

При этом он отметил, что у Казахстана сохраняются возможности по линии программы «Болашак» направлять студентов на учебу в лучшие вузы мира.

«Когда-то я очень скептически относился к Болонской системе, когда мы вступали в нее, я тогда работал председателем Сената, и предупреждал Правительство о том, что не нужно с этим спешить. В то время наше вступление в Болонскую систему было представлено как большое национальное достижение, чуть ли не праздник. На самом деле, там очень много недостатков, и я их видел. У этой медали есть две стороны. В принципе, я понимаю решение российского правительства о выходе из Болонской системы. Но надо понимать, что будут и последствия», - резюмировал Президент Казахстана.

Напомним, 11 января, на заседании Мажилиса Касым-Жомарт Токаев призвал сменить приоритет от гуманитарного образования в пользу технического.

"Всем нам нужно изменить взгляд на образование. Пора увлечения гуманитарными специальностями прошла. Приоритет нужно отдать техническим профессиям. Предстоит взрастить новое поколение инженеров-промышленников", - заявил Президент.

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