Политика
Токаев вручил послание Президента РК новому королю Саудовской Аравии
Айнур Курамысова
Спикер Сената Парламента РК Касым-Жомарт Токаев вручил личное послание Нурсултана Назарбаева новому королю Саудовской Аравии Салману бен Абдулазизу аль-Сауду, передает Кazpravda.kz.

"Вручил личное послание Президента Н. Назарбаева новому королю Саудовской Аравии Салману бен Абдулазизу аль-Сауд", – написал Токаев в своем Twitter-аккаунте. 

Как сообщает www.svoboda.org, король Саудовской Аравии Абдулла похоронен в простом белом саване на кладбище в Эр-Рияде, где покоятся многие его соотечественники.

Похороны прошли в соответствии с аскетической традицией саудовского суннитского ислама, который считает показные проявления горя или печали грехом, подобным идолопоклонству. Тело было пронесено через толпу на ковре, уложенном на носилки, перед молящимися, а затем перенесено родственниками мужского пола на кладбище, где он был положен в землю. Никакой церемонии во время погребения не было.

В стране не объявлен официальный траур и не приспущены флаги на государственных учреждениях. Несмотря на популярность короля среди подданных в Саудовской Аравии, на улицах не было спонтанных собраний в связи с кончиной монарха, отмечает Reuters. Правительственные учреждения, закрытые на выходные в пятницу, субботу, откроются, как обычно, в воскресенье.

Западные агентства отмечают, что церемония похорон своей простотой резко контрастировала со стилем жизни короля, который жил и путешествовал по миру в роскоши.

Напомним, Касым-Жомарт Токаев по поручению Главы государства Нурсултана Назарбаева принял участие в церемонии похорон Хранителя Двух Святынь, короля Саудовской Аравии Абдаллы бен Абдель Азиз аль Сауда, скончавшегося в ночь на пятницу 23 января.

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