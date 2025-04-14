Глава государства принял председателя совета директоров корпорации Chevron Майкла Уирта, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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В ходе встречи были обсуждены текущее состояние и перспективы стратегического сотрудничества.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул ключевую роль Chevron в устойчивом развитии энергетического сектора страны и поздравил Майкла Уирта с успешным завершением проекта по расширению Тенгизского месторождения.

Особое внимание было уделено дальнейшей реализации крупных инвестиционных проектов, включая производство газа и нефтехимической продукции.

Президент отметил важность повышения участия отечественных компаний в нефтегазовой отрасли и выразил готовность к углублению сотрудничества с Chevron на взаимовыгодной и долгосрочной основе.

По словам Майкла Уирта, Казахстан остается стратегическим и надежным партнером для корпорации Chevron. Он подчеркнул, что с 1993 по 2024 годы совместное предприятие «Тенгизшевройл» осуществило значительные инвестиции в экономику страны.