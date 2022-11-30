Токаев встретился с капитанами бизнеса Франции

Фото: akorda.kz

Президент РК провел встречу с ведущими бизнесменами Франции. В мероприятии приняли участие руководители таких крупных компаний, как Total Energies, Orano, Saint-Gobain, Boehringer Ingelheim France, Soufflet Group, BPI France, Vicat, Syctom, Pellenc, животноводческой ассоциации FICT, Total Eren, PCM, Safran, Thales, Groupe EDF, Assystem, Alstom, Evolution International, MHB SAS, Exa International, Airbus, Rungis Semmaris, MBDA, SOPREMA и др, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодня международное сообщество сталкивается со сложными геополитическими и экономическими проблемами. По его словам, новые вызовы открывают новые возможности. Трудные времена – это лучшее время для наведения мостов и развития партнерских отношений.

"Мы хотим наладить отношения с Францией и Европой в целом для дальнейшего продвижения наших общих экономических и политических интересов", – заявил президент.

Он подчеркнул, что Казахстан нацелен на укрепление свободной и конкурентной рыночной экономики. Глава государства считает, что демонополизация сделает Казахстан сильнее, конкурентоспособнее и привлекательнее для инвесторов. Он выразил готовность вносить дальнейшие необходимые изменения в законодательство для улучшения бизнес климата.

"Первые результаты этой работы уже отражаются в макроэкономических данных. Рост ВВП за первые 10 месяцев этого года составил 2,5 %, что лучше прогноза. Несмотря на нарушение существующих цепочек поставок, наш экспорт увеличился почти на 50 % (63,8 млрд долларов). За первые шесть месяцев 2022 года иностранные партнеры инвестировали в нашу экономику около 15 миллиардов долларов, что почти на 30 % больше, чем в предыдущем году. В течение следующих 7 лет мы планируем привлечь 150 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Наша инвестиционная политика будет постоянно совершенствоваться, чтобы Казахстан оставался наиболее привлекательным местом для инвестиций в Центральной Азии", – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Как подчеркнул глава государства, Франция является одним из ключевых экономических партнеров Казахстана.

"За первые девять месяцев 2022 года товарооборот между Казахстаном и Францией вырос на 12 %. Сегодня более 170 французских компаний успешно работают в Казахстане. Французская промышленность представлена такими крупными именами, как Total Energies, Orano, Airbus, Vicat, Air Liquide, Alstom, Saint-Gobain и другими. Все они вносят значительный вклад в экономику Казахстана. Я считаю, что наращиванию нашего сотрудничества могло бы способствовать создание Торгового представительства Франции в Казахстане, мы будем рады его скорейшему учреждению. Я также хотел бы призвать французские компании изучить инвестиционные возможности нашей страны. Я хочу заверить всех присутствующих, что Казахстан гарантирует безопасную и стабильную инвестиционную среду", – подчеркнул глава государства.

Касым-Жомарт Токаев подробно рассказал участникам встречи о наиболее перспективных направлениях инвестиционного сотрудничества.

"Мы развиваем наш агропромышленный комплекс. Планируется увеличить объем его производства в 2,5 раза и удвоить объем нашего экспорта. Соответственно, мы поощряем инвестиции в глубокую переработку сельскохозяйственной продукции и приглашаем французских производителей продуктов питания изучить связанные с этим инвестиционные возможности. Мы готовы оказать всестороннюю поддержку таким проектам. Во-вторых, это реальный сектор экономики, где имеется большой потенциал для сотрудничества. Мы занимаем 6-е место в мире по запасам природных ресурсов и 10-е место – по общему объему добычи полезных ископаемых (за исключением нефти и газа). Ожидается, что к 2040 году мировой спрос на критически значимые материалы и редкоземельные металлы увеличится в четыре раза. Правительство готово оказать необходимую поддержку. В свою очередь мы ожидаем, что компании привнесут свои лучшие практики, ноу-хау и новые технологии", – пригласил французских инвесторов президент.

Наряду с этим лидер Казахстана остановился на перспективах сотрудничества в энергетическом секторе, транспорте и логистике, цифровизации.

Касым-Жомарт Токаев выразил надежду, что экономическое партнерство между Казахстаном и Францией продолжит диверсифицироваться и расширяться во всех секторах.

"Сегодня конструктивный диалог предоставляет возможность вновь подтвердить нашу приверженность содействию росту бизнеса и общему процветанию! Моя администрация готова оказать всю необходимую поддержку французским компаниям для ведения бизнеса в одной из самых быстрорастущих экономик региона", – подытожил свое выступление глава государства.

В ходе встречи также выступили сопредседатель казахстанско-французского делового совета Ив-Луи Даррикаррер, министр-делегат по внешней торговле, экономической привлекательности и делам французских граждан за рубежом, сопредседатель казахстанско-французской Межправительственной комиссии Оливье Бешт, исполнительный вице-президент Airbus Ван Верш, вице-президент Thales Марион Парада, президент компании Vicat Ги Сидос, старший вице-президент Safran Стефан Роллан, старший вице-президент Saint-Gobain Патрик Дюпен, президент PCM Марио Мартиниони, главный исполнительный директор Soufflet Group Кристоф Пасселанд, представитель Boehringer Ingelheim France Найджел Свифт, директор по развитию бизнеса Evolution International Сирил Жосс.