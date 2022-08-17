Токаев выразил соболезнования Премьер-министру Армении

Глава государства направил телеграмму соболезнования Премьер-министру Армении, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил Премьер-министру Армении Николу Пашиняну и всему армянскому народу искренние соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в ереванском торговом центре «Сурмалу», которая привела к многочисленным жертвам.

В телеграмме Глава государства передал слова глубокого сочувствия родственникам и близким погибших и пострадавших граждан.

Напомним, днем 14 августа 2022 года в торговом центре «Сурмалу» в Ереване прогремел взрыв. Взорвался склад пиротехнических материалов. По последним данным, погибли 16 человек, 62 получили ранения.