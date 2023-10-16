Президент выразил соболезнования родным поэта Несипбека Айтулы

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким в связи с кончиной выдающегося поэта, лауреата Государственной премии, заслуженного деятеля Казахстана Несипбека Айтулы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

«Несипбек Айтулы внес значительный вклад в развитие национального искусства и культуры, возрождение духовной сферы. Известные произведения поэта, ставшего вестником независимости Казахстана, получили заслуженное признание среди широкой читательской аудитории. Светлый образ Несипбека Айтулы, прожившего яркую жизнь и оставившего после себя богатое литературное и культурное наследие, навсегда останется в нашей памяти», – говорится в телеграмме.