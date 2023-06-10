Токаев выразил соболезнования в связи с кончиной Бердибека Сапарбаева

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Президент Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким видного государственного и общественного деятеля Бердибека Сапарбаева.

"Все эти годы Бердибек Машбекулы с честью трудился на самых ответственных участках работы и внес огромный вклад в политико-экономическое, социально-культурное развитие страны и регионов. Он умел с большим знанием дела претворять в жизнь государственную политику, неустанно работал во благо процветания Казахстана. Его уважали за исключительные человеческие качества. Имя и светлый образ Бердибека Машбекулы навсегда останется в памяти народа", - говорится в телеграмме.